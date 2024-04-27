Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Столичный суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохону Курбонову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 года», – огласили в суде.

По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, в том числе обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 145 человек, в том числе дети. Ранения получили более 550 человек.

Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Всего по делу задержаны 12 человек.