Барс на СВО: как многодетный отец и спасатель стал командиром минометного расчета

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Боец из Высокогорского района РТ с позывным Барс находится в зоне СВО с декабря 2023 года. Решение подписать контракт далось ему непросто: он – отец четверых детей. Однако остаться дома он не мог. За плечами у него – боевой опыт и отличная физическая подготовка, что стало решающим фактором при выборе служить. Барс попал в Донецкую область, где стал командиром минометного расчета.

В августе 2024 года он получил свое первое ранение, а месяц спустя, во время взятия населенного пункта, подразделение попало под обстрел. Несмотря на тяжелые условия, бойцы отделались относительно легкими ранениями, так как осколки не задели жизненно важные органы.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Был момент чуда. К примеру, крайний раз, когда нас ранило двоих, артиллерия по нам начала работать. Снаряд упал буквально в двух метрах. Нас легко «затрехсотило» (ранило – прим. Т-и). У моего товарища осколок попал в живот, вошел сбоку и вышел с другой стороны, не задев органы. Это чудо, тем более – при таком обстреле», – рассказывает Барс.

Помимо выполнения боевых задач, подразделение Барса помогало эвакуировать раненых бойцов из других подразделений, у которых не было техники или возможности добраться до госпиталя.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

За год службы Барс был награжден ведомственными медалями, наградой «Доблесть» и значком «Отважный». Скоро к этим наградам добавятся медали «За отвагу» и «За храбрость». Последнюю он получил за ноябрьский бой, в котором получил множественные осколочные ранения в руку, плечо и ногу.

«Мы грамотно сработали: до ранения активно работали с минометом, прикрывали штурмовые группы и зачищали опорные пункты. Даже после того, как меня ранило, несмотря на поврежденные ноги, мы сделали все, что требовалось», – вспоминает он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

После тяжелого лечения и долгой реабилитации Барс вновь вернулся в строй и уже отправился на передовую.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.