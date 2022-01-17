Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане не финансировал

Казахский банкир Мухтар Аблязов, поживающий во Франции, заявил, что не оказывал финансовую поддержку массовым протестам в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Представьте себе: кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой и говорит: а давай я тебе дам деньги. <...> Как эти деньги можно раздать?» — отметил Аблязов, подчеркнув, что это немыслимо.

Он также утверждает, что к первым акциям 2 января из-за повышения цен на газ, не имел отношения, но он призвал протест расширить позже, 3-4 января, когда власть уже пошла навстречу людям. Митинги перешли в массовые беспорядки после выступлений Аблязова, мятежники стали нападать на оружейные арсеналы силовых ведомств, что обернулось гибелью людей и мародерством.

Аблязов уже много лет проживает за границей. Казахстанский суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. В 2004 году его заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева. Незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана», которое он возглавляет, в республике признано экстремистской организацией. Кроме того, в 2019 году банкир в день президентских выборов стал инициатором крупных протестных акций.

Массовые протесты в республике начались из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ.

Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью.