Психическая атака на валютных спекулянтов: зачем ЦБ прогнозирует рост ключевой ставки

Центробанк уже в сентябре может еще раз повысить ключевую ставку

Фото: cbr.ru

Центробанк может не ограничиться июльским повышением ставки до 8,5%

Центробанк уже в сентябре может еще раз повысить ключевую ставку. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Это может случиться 15 сентября, на следующем заседании совета директоров регулятора.

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — сообщил Заботкин «Известиям».

Алексей Заботкин: «Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки» Фото: cbr.ru

Отметим, что совсем недавно – 21 июля – Центробанк уже повышал ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Это стало неожиданностью для многих аналитиков. Причем повышение сразу на 100 базисных пунктов не назовешь незначительным.

Что такое ключевая ставка и в чем смысл ее повышения

Не все понимают, что такое ключевая ставка и почему время от времени регулятор устраивает качели в этом направлении. Повышение показателя, в частности, усиливает позиции рубля. И, как следствие, сдерживает инфляцию на потребительском рынке.

Поэтому, вероятно, новые разговоры о повышении ставки связаны с резким ослаблением национальной валюты, которая приближается к психологической отметке в 100 рублей за один доллар США. Повышение ставки может укрепить рубль и не допустить панических настроений россиян.

Игорь Кох: «Повышение ключевой ставки – это один из основных элементов, которые используются для того, чтобы затормозить инфляцию и притормозить темпы девальвации рубля» Фото: kpfu.ru

«Да, вы совершенно правы. Повышение ключевой ставки – это один из основных элементов, которые используются для того, чтобы затормозить инфляцию и притормозить темпы девальвации рубля. Но именно в таком порядке. Центральный банк в первую очередь ориентируется на темпы инфляции, она является ключевым показателем, а курс рубля вторичен», – объяснил корреспонденту «Татар-информа» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Чем это грозит простым россиянам

С плюсами от повышения ставки все понятно – это в том числе и рост ставок по депозитам. Дело в том, что в повышение ставки поддерживает сбережение в противовес потреблению.

Но есть и обратная сторона медали. Ее повышение устанавливает не самые приятные правила игры для промышленности и кредитных организаций. Так, банки вслед за повышением ставки вынуждены повышать проценты по кредитам.

Предприятиям становится невыгодно брать займы на развитие бизнеса, людям не выгодно брать ипотеку, соответственно застройщики испытывают падение спроса на свою продукцию. Как итог – понижение общей экономической активности в стране.

«Люди берут меньше кредитов, меньше покупают, меньше проявляют спрос к продукции. Безусловно, это является сдерживающим фактором для развития экономики» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Да, повышение ключевой ставки автоматически приводит к повышению всех видов кредитов, а это тормозит и сдерживает потребительскую активность. Люди берут меньше кредитов, меньше покупают, меньше проявляют спрос к продукции. Безусловно, это является сдерживающим фактором для развития экономики», – подтвердил наши наблюдения Кох.

После последнего повышения банки подняли ставки по ипотеке. Дольше всех держался Сбербанк. Но и он накануне увеличил ставки по займам на новостройки до 11,4%, вторичку – до 11,7%.

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам», — объяснил свою позицию банк в соответствующем пресс-релизе.

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Центробанк усилил частоту «игры» с ключевой ставкой

В целом же национальные финансовые регуляторы «играют» с ключевой ставкой, как правило, аккуратно, избегая резких движений. В последний раз она менялась почти год назад – в сентябре 2022 года. Почему же в июле повысили ставку на целый процентный пункт и с чем связаны разговоры о необходимости повышения ставки уже в сентябре?

«Это связано с ускорением инвестиционных процессов и снижением курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Эта ситуация не является комфортной для российской экономики, и с этим нужно что-то делать. Центробанк предпринимает действия, чтобы удержать этот процесс. Мы помним о критических ситуациях, когда, бывало, Центробанк повышал ключевую ставку и на 10%, чтобы сбить эту спекулятивную волну на валютном рынке и инфляционные ожидания», – поясняет Кох.

Более того, тот же Центробанк ранее не отличался анонсированием изменения ставки. Что же произошло? Очевидно, что выход в публичную плоскость связан с подачей сигнала рынку. А ему, как мы писали, по гамбургскому счету повышение ставки «не в масть».

Анонсирование возможного повышения ставки от Центробанка можно расценивать как информационную атаку на валютных спекулянтов Фото: © «Татар-информ»

Информационные интервенции против долларовых спекулянтов: ставку могут и не повысить?

«Эти словесные и информационные интервенции нацелены на то, чтобы продемонстрировать готовность к жестким действиям. Они призваны немного притормозить тех, кто рассчитывает на дальнейшее ослабление рубля и рост инфляции. Центральный банк будто говорит долларовым спекулянтам: если вы не уйметесь, мы можем еще ставку повысить», – поясняет Кох.

Таким образом, такое анонсирование возможного повышения ставки от Центробанка можно расценивать как информационную атаку на валютных спекулянтов, которые своими действиями создают атмосферу «обвала рубля», даже когда объективно ситуация далека от этого.

Более того, если меры Центробанка сработают, то 15 сентября регулятор может и не повышать ставку. В любом случае подобная публичность регулятора направлена, прежде всего, на предотвращение ситуации, при которой ключевая ставка будет повышаться не на плановых заседаниях советов директоров, а на экстренных. И не на один процентный пункт, а на десяток.

«Конечно, если окажется, что последнее повышение сыграло свою роль и было достаточно эффективно, ситуация на рынке стабилизируется и успокоится, то могут и не повысить. Это интересно Центробанку и, скорее, вынужденная мера. Если повода не будет, то повышать их он не будет. Напротив, если бы была возможность, он бы снизил ставку», – резюмировал Кох.

Фото на анонсе: ru.freepik.com