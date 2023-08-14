Орешкин пообещал нормализацию курса рубля в ближайшее время

Скриншот сайта Московской биржи

Нормализация курса рубля к иностранным валютам ожидается в ближайшее время. Об этом заявил помощник Президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке, которую опубликовал ТАСС.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — убежден экономист. «Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — поделился он своей оценкой ситуации.

Основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику регулятора. Вместе с тем он выразил уверенность, что Банк России «обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней».

По словам помощника Президента, ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения, его объем значительно превышает объем дефицита бюджетной системы. При этом с начала года бюджетный сектор абсорбировал деньги из экономики, обеспечив отрицательное влияние на денежную массу, добавил он.

Сегодня курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 101 рубль. К 11.20 американская валюта на Московской бирже подорожала до 101,075 рубля. Затем она несколько подешевела — до 101,0325 рубля к 11.30.