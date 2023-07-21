Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процент

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Сегодня совет директоров Банка России на своем заседании повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

До этого ключевая ставка оставалась неизменной с сентября 2022 года. При этом в последний раз Центробанк поднимал ставку в конце февраля 2022-го — вскоре после начала специальной военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ в странах Запада. Тогда она была увеличена с 9,5% до 20%.

Upd. (14.02): Необходимость поднятия ключевой ставки в Центробанке связали с текущими темпами прироста цен, которые превысили 4% год к году и продолжают расти.

«Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. <…> Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски», — констатировали в пресс-службе регулятора.

Решение ЦБ направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году. При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки для достижения этой цели. Согласно прогнозу регулятора, в 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит от 5 до 6,5%.