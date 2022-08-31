Балицкий заявил об ударе американского дрона по Энергодару

Вооруженные силы Украины с помощью американского беспилотного летательного аппарата нанесли удар по зданию администрации города Энергодара. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «Соловьев Live».

«Сегодня беспилотник ударил по администрации Энергодара, слава богу, что никто не пострадал», — сообщил руководитель ВГА.

По словам Балицкого, установить происхождение дрона удалось по маркировке — «все осколки, остатки этого беспилотника» были исследованы.

РИА Новости в свою очередь передает, что для удара был использован беспилотник-камикадзе. Он взорвался при попадании в здание, повредив фасад и выбив стекла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева к Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром (это наиболее крупная и мощная атомная электростанция в Европе).

Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. При этом на ней продолжает работать украинский персонал. Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. США предложили остановить ее реакторы.