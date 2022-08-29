США предложили остановить реакторы Запорожской АЭС

Американские власти считают, что самое безопасное решение проблемы с Запорожской АЭС — контролируемая остановка реакторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

«Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением», — заявил Кирби.

Напомним, сегодня гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси рассказал, что делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. The New York Times писал, что в делегацию вошли 14 человек.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщал, что Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от Москвы и Киева для отправки миссии на ЗАЭС. В тот же день Макрон поговорил по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны согласились с важностью скорой отправки на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.