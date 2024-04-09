Чагин, Баксиков, Сабурская: какой будет «Единая Россия» на выборах в Госсовет Татарстана

Владимир Чагин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочу быть полезным родному городу и любимому Татарстану»

Документы на предварительное голосование партии «Единая Россия» перед выборами Государственного Совета Татарстана сегодня подал депутат Госсовета РТ VI созыва, руководитель проекта международного ралли «Шелковый путь», председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин.

«Хочу быть полезным родному городу – Набережным Челнам и, конечно же, любимому Татарстану. Мой жизненный и профессиональный опыт будет способствовать тому, чтобы эффективно работать в Госсовете РТ», – заявил он.

Он поделился, что при выдвижении на VI созыв ему было интересно увидеть экономику республики изнутри. Чагин подчеркнул, что Татарстан – это регион, который служит примером и ориентиром для многих других субъектов России: как работать, развиваться и добиваться успеха. Чагин также заявил, что в парламенте планирует развивать социальную политику, так как имеет большой опыт в этом направлении.

Владимир Чагин поделился, что при выдвижении на VI созыв ему было интересно увидеть экономику республики изнутри Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это медицина, спорт, образование. В этом я более компетентен. Но каждый комитет (Госсовет. – Ред.) касается экономической части, потому что все построено на экономике. Безусловно, более плотно этим занимается профильный комитет, но тем не менее все решения решаются через призму стоимости того или иного объекта или решения», – заявил он.

Чагин далеко не новичок в политике. Напомним, в 2019 году на выборах в Госсовет Татарстана он стал одним из трех кандидатов в парламент республики от партии «Единая Россия», возглавивших список, вместе с Председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным и директором сети детских центров «Бала-Сити» Альбиной Насыровой.

За короткое время Расим Баксиков принял участие во многих политически значимых мероприятиях в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Герой России Баксиков – «праймовый» кандидат в Татарстане

На сегодняшний день документы на предварительное голосование партии подали уже 45 человек. Среди кандидатов много молодежи, а также есть участники СВО, социальные служащие и политические деятели. Таким образом, прообраз партии «Единая Россия» на предварительное голосование перед выборами Госсовета республики уже складывается. Это, условно, «темы»: СВО, права человека, Год семьи и, конечно же, спорт. Все-таки титул спортивной столицы России у Казани никто еще не забирал.

Но праймовой фигурой от «Единой России» в Татарстане, безусловно, будет Герой России Расим Баксиков. Все-таки у него узнаваемость федерального масштаба. К тому же за короткое время знаменитый танкист принял участие во многих политически значимых мероприятиях в Казани. Например, возил в Москву подписи в поддержку Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на президентские выборы.

В парламенте Баксиков планирует представлять интересы военнослужащих и их семей, участников СВО и ветеранов боевых действий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Баксикова, в парламенте он планирует представлять интересы военнослужащих и их семей, участников СВО и ветеранов боевых действий. То есть те темы, которые находятся на повестке на всей территории России.

«Есть моменты, которые нужно дорабатывать. Я решил, что могу принести пользу обществу на посту депутата Госсовета Татарстана в качестве сторонника партии „Единая Россия“ и действующего военнослужащего. В первую очередь стоит обратить внимание на медицинское обеспечение военнослужащих, инвалидов, а также денежное довольствие и еще некоторые вопросы», — отмечал после подачи документов Баксиков.

Сабурская представит «крыло» по правам человека и вопросам семьи

Также документы на праймериз подала Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, которая подчеркнула, что вся ее жизнь посвящена работе, направленной на оказание содействия и помощи нуждающимся.

Также документы на праймериз подала Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская Фото: пресс-служба «Единой России»

«Сегодня уже могу сказать, что необходимо населению республики. Я занимаю должность Уполномоченного по правам человека в Татарстане третий срок подряд. Вижу, какие проблемы есть у современной семьи, у родителей, воспитывающих детей-инвалидов, у родителей школьников. Довольно много вопросов возникает в области охраны здоровья. Надеюсь, что в будущем смогу эти вопросы решать, продвигать, помогать жителям республики справляться со сложной ситуацией», — говорила Сабурская.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Очевидно, Сабурская будет представлять работу «Единой России» в Татарстане по этому направлению.

Еще одним кандидатом стал известный функционер «Единой России» в РТ – заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Он отметил, что «Единая Россия» — самая ответственная политическая сила в стране, так как даже на этапе выдвижения кандидатов она опирается на мнение людей.

Еще одним кандидатом стал известный функционер «Единой России» в РТ Юрий Камалтынов Фото: пресс-служба «Единой России»

«С одной стороны, это грамотный политтехнологический ход: появляется дополнительная возможность встречаться с населением и при этом не ограничивать себя рамками федерального избирательного законодательства. В то же время появляется двойная ответственность. Потому что, встречаясь с людьми, ты просишь у них поддержки для выдвижения твоей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты в республиканский или высший законодательный орган», – заявлял он.

Улучшение качества жизни

Регистрация кандидатов на праймериз будет продолжаться до 25 апреля, а само электронное голосование за кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана пройдет с 20 по 26 мая, рассказала сегодня член республиканского координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Изольда Жуйкова.

«У каждого гражданина, который выдвигается, есть свои подпрограммы, которые ложатся в общий курс партии. Впереди еще почти две недели, и думаю, что еще достаточное количество людей подадут документы», – рассказала она.

Регистрация кандидатов на праймериз будет продолжаться до 25 апреля, рассказала Изольда Жуйкова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, общая направленность всех этих программ – улучшение жизни жителей республики и укрепление России в целом. «Укреплять державу и улучшать качество жизни. И это совершенно ожидаемо, потому что основной и самый ценный ресурс – это люди», – добавила Жуйкова.

При этом зарегистрировавшиеся кандидаты, если они не являются участниками СВО, должны будут до начала электронного голосования выложить два видеоролика о себе и тех задачах, которые они ставят перед собой в качестве депутата. Баксикова это требование не коснется.