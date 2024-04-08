Сария Сабурская подала документы для участия в предварительном голосовании

Фото: пресс-служба "Единой России"

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская подала документы, чтобы участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для выдвижения партии на выборы в Госсовет в сентябре 2024 года.

«Вся моя жизнь – это работа, направленная на оказание содействия и помощи тем, кто в этом нуждается. Я знаю, насколько важно сегодня поднимать проблемы граждан – простого человека, семьи, где возникает множество вопросов. К кому прийти за поддержкой, какое содействие необходимо, где получить дельный совет. Всю свою трудовую деятельность я посвятила служению людям», - цитирует Сабурскую пресс-служба «Единой России».

Она также подчеркнула, что предварительное голосование помогает кандидату понять насколько люди разделяют его позицию.

«Предварительное голосование покажет, насколько люди мне доверяют, какой помощи они от меня ждут. Сегодня уже могу сказать, что необходимо населению республики. Я занимаю должность уполномоченного по правам человека в Татарстане третий срок подряд. Вижу, какие проблемы есть у современной семьи, у родителей, воспитывающих детей-инвалидов, у родителей школьников. Довольно много вопросов возникает в области охраны здоровья. Надеюсь, что в будущем смогу эти вопросы решать, продвигать, помогать жителям республики справляться со сложной ситуацией», - поделилась Сабурская.

Напомним, регистрировать кандидатов для участия в предварительном голосовании будут до 25 апреля, а само голосование пройдет с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов.