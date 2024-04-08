Фото: пресс-служба «Единой России»

Замсекретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Он отметил, что «Единая Россия» - самая ответственная политическая сила в России, так как даже на этапе выдвижения кандидатов она опирается на мнение людей.

«С одной стороны, это грамотный политтехнологический ход: появляется дополнительная возможность встречаться с населением и при этом не ограничивать себя рамками федерального избирательного законодательства. В то же время появляется двойная ответственность. Потому что, встречаясь с людьми, ты просишь у них поддержки для выдвижения твоей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты в республиканский или высший законодательный орган», - цитирует Камалтынова пресс-служба «Единой России».

Он также добавил, что кандидатом в депутаты может стать только человек, которого реально поддержат граждане.

«Поскольку я буду участвовать в предварительном голосовании, опираясь на партийную платформу, главное – это, безусловно, народная программа: то, что сегодня реализуется «Единой Россией» на всех уровнях. Нам есть, что сказать людям, нам есть чем отчитаться перед своими избирателями. Пять лет назад, в ходе избирательной кампании, мы получили большое количество наказов от людей. Будем рассказывать о проделанной работы и полученных результатах», - поделился Камалтынов.

Напомним, предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва стартовало 26 марта. Решением Президиума Регионального политического совета «Единой России» сформировали оргкомитет по проведению предварительного голосования. Подведение итогов запланировано на 27 мая.