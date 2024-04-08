Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Камалтынов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Замсекретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Он отметил, что «Единая Россия» - самая ответственная политическая сила в России, так как даже на этапе выдвижения кандидатов она опирается на мнение людей.
«С одной стороны, это грамотный политтехнологический ход: появляется дополнительная возможность встречаться с населением и при этом не ограничивать себя рамками федерального избирательного законодательства. В то же время появляется двойная ответственность. Потому что, встречаясь с людьми, ты просишь у них поддержки для выдвижения твоей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты в республиканский или высший законодательный орган», - цитирует Камалтынова пресс-служба «Единой России».
Он также добавил, что кандидатом в депутаты может стать только человек, которого реально поддержат граждане.
«Поскольку я буду участвовать в предварительном голосовании, опираясь на партийную платформу, главное – это, безусловно, народная программа: то, что сегодня реализуется «Единой Россией» на всех уровнях. Нам есть, что сказать людям, нам есть чем отчитаться перед своими избирателями. Пять лет назад, в ходе избирательной кампании, мы получили большое количество наказов от людей. Будем рассказывать о проделанной работы и полученных результатах», - поделился Камалтынов.
Напомним, предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва стартовало 26 марта. Решением Президиума Регионального политического совета «Единой России» сформировали оргкомитет по проведению предварительного голосования. Подведение итогов запланировано на 27 мая.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»