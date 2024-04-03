Расим Баксиков подал документы на предварительное голосование «Единой России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Герой России Расим Баксиков подал документы на предварительное голосование партии «Единая Россия» перед выборами Госсовета Татарстана. В случае победы он станет кандидатом в депутаты. По его словам, в парламенте он планирует представлять интересы военнослужащих и их семей, участников СВО и ветеранов боевых действий.

«Есть моменты, которые нужно дорабатывать. Я решил, что могу принести пользу обществу на посту депутата Госсовета Татарстана в качестве сторонника партии „Единая Россия“ и действующего военнослужащего. В первую очередь, стоит обратить внимание на медицинское обеспечение военнослужащих, инвалидов, а также денежное довольствие и еще некоторые вопросы», — пояснил после подачи документов Баксиков.

Он прибыл в офис партии в 12 дня в полевой форме и с медалью к званию «Герой Российской Федерации» и подал все необходимые документы.

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 25 апреля, а само электронное голосование за кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана пройдет с 20 по 26 мая, добавила заместитель руководителя республиканского регионального отделения «Единой России» Лилия Ахметзянова.

«На сегодняшний день документы уже подали 29 человек, из них 15 зарегистрированы. На сегодняшнем заседании оргкомитета будут рассмотрены остальные заявления. Активно подает документы молодежь. Мы ожидаем после 10 апреля еще больший наплыв желающих», — заявила она.

При этом зарегистрировавшиеся кандидаты, если они не являются участниками СВО, должны будут до начала электронного голосования выложить два видеоролика о себе и тех задачах, которые они ставят перед собой в качестве депутата. Участники специальной военной операции освобождаются от этого требования. Все участники могут проводить агитационные встречи с избирателями и участвовать в различных мероприятиях.