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Ру Тат
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Политика
22 декабря 2022  00:27

Байден заявил, что Путин хочет «использовать зиму как оружие»

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Президент РФ Владимир Путин в ходе конфликта на Украине намерен «использовать зиму в качестве оружия». Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, передает РИА Новости.

«Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме запугивания... Он (Президент России — прим. Т-и) также пытается использовать зиму как оружие», — поделился своим пониманием действий Владимира Путина американский лидер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Байден заверил Зеленского — Штаты продолжат наращивать военную поддержку Украины, в том числе посредством поставок систем противовоздушной обороны.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет помощи Украине стоимостью около 1,85 млрд долларов зенитных ракетных комплексов Patriot.

Еще 9 декабря британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории России, не так сильно опасаясь эскалации конфликта. Издание отметило, что это изменение произошло «после многочисленных ракетных ударов Президента [РФ Владимира] Путина по критически важной инфраструктуре».

#спецоперация на Украине #Джо Байден
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