AP сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot и устройства для «умных бомб»

Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи примерно на 1,8 млрд долларов, который впервые будет включать зенитные ракетные комплексы Patriot и устройства, позволяющие превратить обычные авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Пакет, о котором, как предполагается, официально объявят сегодня, будет состоять из двух частей. Оружие на сумму около 1 млрд долларов поступит из запасов Пентагона. Помощь еще на 800 млн долларов будет профинансирована в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Сроки поставки батареи ЗРК Patriot неясны, так как американским специалистам придется обучать украинских военных использованию этих систем противовоздушной обороны. Процесс может занять несколько недель, обучение может быть организовано на полигоне Графенвер в Германии.

По словам американских официальных лиц, «настойчивые просьбы украинских лидеров и <…> разрушение гражданской инфраструктуры страны, в том числе перебои с электричеством и теплом зимой, в конечном итоге преодолели сомнения США относительно поставок Patriot».

Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву так называемые «совместные боеприпасы прямой атаки» (JDAM), при помощи которых обычные авиабомбы можно переделать в управляемые. «Американские истребители и бомбардировщики применяют JDAM, и Пентагон работает над их модифицированием, чтобы они могли использоваться Украиной», — уточняет агентство.

Помимо этого, в пакет помощи войдет неназванное количество ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, тысячи артиллерийских снарядов и мин, грузовики и противорадиолокационные ракеты HARM.