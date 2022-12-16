«Укрэнерго» объявило о ЧС после потери 50% потребления энергосистемы

Украинская национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери свыше 50% потребления энергосистемы страны.

«Произошла потеря более 50 процентов потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — приводит РИА новости сообщение компании.

Напомним, сегодня утром на всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу, утром прогремели взрывы в нескольких регионах, в том числе – в Киеве. Сообщалось, что столица частично обесточена, не работал метрополитен.

Российские военные с 10 октября начали наносить массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Минобороны РФ обвинило украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин назвал этот шаг ответной реакцией на действия киевских властей.