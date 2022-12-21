Байден в Белом доме поприветствовал прибывшего в США Зеленского

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поприветствовал в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского, который прибыл с однодневным визитом в США. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах телетрансляции видно, что Зеленский одет в свитер цвета хаки, а на Байдене — желто-синий галстук, отсылающий к цветам украинского флага. Президент США приобнял украинского коллегу, которого встретил на южной лужайке своей резиденции, после чего они удалились на переговоры.

Зеленский прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаусе — доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После саммита и пресс-конференции Президент Украины должен выступить перед обеими палатами Конгресса с 20-минутной речью.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет военной помощи Украине стоимостью около 1,85 млрд долларов зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующий шаг был анонсирован ранее.