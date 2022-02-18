Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины в полночь по Москве

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в 16.00 пятницы по вашингтонскому времени (00.00 субботы по московскому) выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочий график американского лидера.

«Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной», — отмечает пресс-служба Белого дома.

Выступлению Президента США будет предшествовать телефонный разговор с лидерами союзных стран, который также будет посвящен ситуации вокруг Украины.

Ранее глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России, сославшись на усиление обстрелов. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями непризнанной Донецкой народной республики должны были выехать в 20.00 по Москве. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса, выехавшим в Ростовскую область.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности. По словам генерала, жителей ДНР и ЛНР «используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития».