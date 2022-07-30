Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня сдал очередной тест на коронавирус Covid-19, и он дал положительный результат. Об этом рассказал лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

О болезни Байдена стало известно еще 21 июля, но с того момента результаты его тестов уже четырежды были отрицательными, пояснил врач.

В связи с этим О’Коннор заметил, что повторный положительный результат теста иногда встречается у пациентов, которые лечились от Covid-19 препаратом Paxlovid. Его назначают инфицированным, у которых болезнь протекает в легкой форме, но риск госпитализации достаточно высок.

Симптомов заболевания у Байдена не зафиксировано, он чувствует себя хорошо. Соответственно, причин возобновлять лечение нет. Тем не менее Президент США будет находиться под пристальным наблюдением врачей и вновь уйдет на самоизоляцию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Джо Байден собирается переизбраться на пост Президента США. Аналогичные надежды питает и его предшественник Дональд Трамп.