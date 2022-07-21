Байден заразился Covid-19

Президент США Джозеф Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

«Этим утром Президент Байден сдал положительный тест на Covid-19», — заявила она, напомнив, что предыдущее тестирование американского лидера, прошедшее 20 июля, дало отрицательный результат.

Жан-Пьер рассказала, что Байден прошел ревакцинацию от вируса, поэтому сейчас у него «очень умеренные» симптомы. Это позволяет Президенту продолжить работу в удаленном формате.