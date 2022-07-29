Белый дом: Байден планирует переизбраться на пост Президента США

Действующий Президент Соединенных Штатов демократ Джо Байден намерен вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Об этом на брифинге рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«До этого еще далеко, поэтому я не буду говорить о частностях, а также об опросах общественного мнения <…>», — отметила представитель американской администрации. Таким образом она опередила возможные вопросы, касающиеся нежелания 75% сторонников Демократической партии видеть нынешнего лидера страны кандидатом на выборах 2024 года.

К началу возможного второго срока президентства Джо Байдену исполнится 82 года. Его соперником от Республиканской партии может стать Дональд Трамп, которому к моменту выборов будет 78 лет.