Байден выздоровел после Covid-19

Президент США Джозеф Байден сдал два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в заявлении Белого дома, который ссылается на лечащего врача американского лидера, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Байден проходил тестирование накануне вечером и сегодня утром. После этого его лечащий врач Кевин О’Коннор принял решение прервать самоизоляцию Президента США. Для предотвращения возможных заражений Байден продолжит носить маску.

По данным медика, в течение пяти дней Байден лечился препаратом Paxlovid, после чего проявления вируса почти полностью исчезли. Чтобы исключить риск повторного заболевания, американский лидер будет тестироваться на Covid чаще.

О том, что Президент США заразился коронавирусом, стало известно 21 июля. Так как он проходил вакцинацию, болезнь проходила в легкой форме, и все эти дни Байден продолжал работу в удаленном формате.