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Байден: США, ЕС и Индия запустят конкурента китайского «Шелкового пути»
Соединенные Штаты, Европейский Союз, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Иордания и Индия завершили работу над соглашением о новом экономическом коридоре Индия — Ближний Восток — Европа. Об этом заявил американский лидер Джо Байден после первого дня саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, сообщает пресс-служба Белого дома.
«<…> сегодня я с гордостью объявляю, что мы завершили работу над историческим соглашением о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа», — подчеркнул Президент США.
В связи с этим Байден заметил, что в предстоящее десятилетие значение экономических коридоров в мире будет расти. Новый проект предполагает инвестиции в морские и железнодорожные перевозки для большего удобства торговли поставки экологически чистой энергии, прокладку интернет-кабелей.
Издание Axios констатирует, что новый экономический коридор представляет собой одну из ключевых инициатив, продвигаемых США для противостояния растущему влиянию КНР и создания альтернативы китайскому «Шелковому пути» («Один пояс, один путь»).
Концепцию «Один пояс, один путь» еще в 2013 году выдвинул Председатель КНР Си Цзиньпин. Страны Запада не раз критиковали ее за неэффективность, но в Китае отвергали все обвинения. На октябрь этого года намечен одноименный форум, который может посетить Президент РФ Владимир Путин.
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