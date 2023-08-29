news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 29 августа 2023 18:44

Bloomberg узнал о первом зарубежном визите Путина в этом году

Скопировать ссылку
Bloomberg узнал о первом зарубежном визите Путина в этом году
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в октябре этого года собирается посетить Китай, чтобы принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.

По словам собеседников издания, сейчас ведется подготовка к визиту. Ранее помощник Президента Юрий Ушаков замечал, что Путин получил приглашение на форум и планирует посетить его.

Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию в марте, именно тогда он пригласил российского лидера в Китай. Путин участвовал в двух предыдущих форумах «Один пояс, один путь», которые были организованы в 2017 и 2019 годах.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Владимир Путин намерен совершить осенью ряд зарубежных визитов, однако объявлять о них заранее не будут. В тот же день стало известно, что он не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Индии.

До этого Президент РФ в последний раз совершал международную поездку в декабре 2022 года — тогда он посетил Беларусь.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта этого года. В заявлении утверждалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Следственный комитет РФ 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. Прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу в России объявили в розыск.
#Владимир Путин #россия и китай
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное