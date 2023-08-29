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Bloomberg узнал о первом зарубежном визите Путина в этом году
Президент РФ Владимир Путин в октябре этого года собирается посетить Китай, чтобы принять участие в форуме «Один пояс, один путь». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.
По словам собеседников издания, сейчас ведется подготовка к визиту. Ранее помощник Президента Юрий Ушаков замечал, что Путин получил приглашение на форум и планирует посетить его.
Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию в марте, именно тогда он пригласил российского лидера в Китай. Путин участвовал в двух предыдущих форумах «Один пояс, один путь», которые были организованы в 2017 и 2019 годах.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Владимир Путин намерен совершить осенью ряд зарубежных визитов, однако объявлять о них заранее не будут. В тот же день стало известно, что он не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Индии.
До этого Президент РФ в последний раз совершал международную поездку в декабре 2022 года — тогда он посетил Беларусь.
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