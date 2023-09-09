Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Украина раскритиковала коммюнике G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки», прошедшего в Нью-Дели, из-за отсутствия формулировок, негативно характеризующих деятельность РФ.
«G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки», — написал официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, и заблокирована в России).
В то же время, по мнению дипломата, Группе двадцати «нечем гордиться» в связи с формулировками итогового коммюнике, касающимися вооруженного противостояния на Украине. «Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — добавил он.
Upd. (19.09): Кроме того, спикер украинского МИД опубликовал фрагмент текста итоговой декларации «Двадцатки» с исправленными формулировками, более соответствующими, на его взгляд, действительному положению вещей.
В частности, по мнению Николенко, требование соблюдать Устав ООН и отказаться от использования силы применительно к украинскому кризису должно относиться не ко «всем странам», а только к России. Помимо этого, убежден он, участники саммита должны были «единогласно осудить» РФ, а не констатировать наличие разных точек зрения на конфликт.
Ранее шерпа России в G20 Оксана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю объединения. Причем разногласия, по ее словам, касались не только ситуации вокруг Украины, но и всех прочих ключевых вопросов. «Заняло согласование декларации практически 20 дней до саммита и здесь пять дней на месте», — уточнила она (цитата по ТАСС).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»