Украина раскритиковала коммюнике G20 из-за отсутствия формулировок против РФ

Логотип саммита G20 в Индии

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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки», прошедшего в Нью-Дели, из-за отсутствия формулировок, негативно характеризующих деятельность РФ.

«G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки», — написал официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, и заблокирована в России).

В то же время, по мнению дипломата, Группе двадцати «нечем гордиться» в связи с формулировками итогового коммюнике, касающимися вооруженного противостояния на Украине. «Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — добавил он.

Upd. (19.09): Кроме того, спикер украинского МИД опубликовал фрагмент текста итоговой декларации «Двадцатки» с исправленными формулировками, более соответствующими, на его взгляд, действительному положению вещей.

В частности, по мнению Николенко, требование соблюдать Устав ООН и отказаться от использования силы применительно к украинскому кризису должно относиться не ко «всем странам», а только к России. Помимо этого, убежден он, участники саммита должны были «единогласно осудить» РФ, а не констатировать наличие разных точек зрения на конфликт.

Ранее шерпа России в G20 Оксана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю объединения. Причем разногласия, по ее словам, касались не только ситуации вокруг Украины, но и всех прочих ключевых вопросов. «Заняло согласование декларации практически 20 дней до саммита и здесь пять дней на месте», — уточнила она (цитата по ТАСС).