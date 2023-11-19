Байден: Помощь Украине ограждает военных США от прямого участия в конфликте

Поддержка Украины Соединенными Штатами позволяет американским войскам не вовлекаться в вооруженный конфликт с Россией напрямую. Об этом заявил Президент США Джо Байден в статье, опубликованной в разделе мнений газеты The Washington Post.

«Сегодня мир переживает переломный момент, когда решения, которые мы принимаем <…> будут определять направление [развития] нашего будущего для грядущих поколений», — подчеркнул американский лидер, повторив высказанную ранее мысль.

В связи с этим Байден сравнил Президента России Владимира Путина и радикальное палестинское движение ХАМАС, увидев в их действиях желание «обрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим из-за этого беспорядком». Прежде он уже делал аналогичное заявление.

Относительно украинского конфликта Президент США заметил, что «обязательства перед Украиной сегодня — это инвестиции в нашу собственную безопасность», так как они позволят предотвратить более масштабное вооруженное противостояние.

«По опыту двух мировых войн прошлого столетия мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. <…> Мы не допускаем участия американских войск в этой войне, поддерживая отважных украинцев <…>», — объяснил он свою позицию.

Ранее Джо Байден подписал закон о временном бюджете без помощи Украине и Израилю. Чиновники его администрации сейчас пытаются провести через Конгресс пакет о дополнительной военной поддержке Израиля, Тайваня и Украины. Так они пытаются преодолеть сопротивление части республиканцев в Палате представителей, которые выступают против продолжения помощи Киеву.