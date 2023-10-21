Байден заявил о необходимости нового миропорядка, который могут создать США

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Человечеству необходим «новый мировой порядок», который заменил бы господствовавший на Земле последние полвека, и Соединенным Штатам под силу осуществить такое обновление. Об этом заявил Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне (речь политика опубликована на сайте Белого дома).

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше», — заметил американский лидер.

По мнению Байдена, после Второй мировой войны долгое время «всё работало чертовски хорошо», но теперь «выдохлось». «Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле», — убежден он.

«И я — несмотря на все ужасные вещи, которые происходят, <…> я настроен оптимистично. <…> мы находимся в переломном моменте истории — буквально в переломном моменте истории <…>», — выразил уверенность Президент США.

Соответственно, по его словам, решения, которые окажутся приняты в следующие четыре или пять лет, определят, «как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий».

«Я хочу, чтобы вы посмотрели на оптимистическую сторону. Если мы сделаем то, что, как я знаю, мы можем сделать, мы сможем изменить историю», — подытожил Джо Байден.

Президент США уже не раз заявлял о необходимости выстроить новый миропорядок. Похожие соображения высказывал и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент США Джо Байден заявил о планах подавить российского лидера Владимира Путина и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Эти слова вызвали резкую реакцию в Кремле.