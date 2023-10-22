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«У него проблемы»: автор Junge Welt объяснил, почему Байден сравнил Путина с ХАМАС
Американский Президент Джо Байден, сравнивая российского лидера Владимира Путина с ХАМАС, пытается привлечь на свою сторону ультраправых. Об этом сказано в публикации Junge Welt.
«Путин и ХАМАС в одном котле? Любой, кто осмеливается публично выступать с такими заумными лозунгами, либо хочет привлечь на свою сторону фракцию радикальных правых США, либо у него возникли проблемы. Оба предположения применимы по отношению к Президенту США», – говорится в статье.
Отмечается, что перед Байденом сейчас образовались несколько проблем. Американский Президент понимает, что скоро США будут втянуты в два конфликта – на Украине и на Ближнем Востоке.
«Единственный вариант для него – найти средства на обе войны. Для этого, при нынешних обстоятельствах, ему нужна самая скучная фракция США», – говорит автор.
Ранее в интервью телеканалу CBS Байден также заявил, что США способны урегулировать конфликт Палестины и Израиля, чтобы подавить Президента России Владимира Путина. В Кремле заявили, что оскорбления и обвинения в адрес России и Президента РФ Владимира Путина совершенно неприемлемы.
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