«У него проблемы»: автор Junge Welt объяснил, почему Байден сравнил Путина с ХАМАС

Американский Президент Джо Байден, сравнивая российского лидера Владимира Путина с ХАМАС, пытается привлечь на свою сторону ультраправых. Об этом сказано в публикации Junge Welt.

«Путин и ХАМАС в одном котле? Любой, кто осмеливается публично выступать с такими заумными лозунгами, либо хочет привлечь на свою сторону фракцию радикальных правых США, либо у него возникли проблемы. Оба предположения применимы по отношению к Президенту США», – говорится в статье.

Отмечается, что перед Байденом сейчас образовались несколько проблем. Американский Президент понимает, что скоро США будут втянуты в два конфликта – на Украине и на Ближнем Востоке.

«Единственный вариант для него – найти средства на обе войны. Для этого, при нынешних обстоятельствах, ему нужна самая скучная фракция США », – говорит автор.

Ранее в интервью телеканалу CBS Байден также заявил, что США способны урегулировать конфликт Палестины и Израиля, чтобы подавить Президента России Владимира Путина. В Кремле заявили, что оскорбления и обвинения в адрес России и Президента РФ Владимира Путина совершенно неприемлемы.