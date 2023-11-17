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Байден подписал закон о временном бюджете без помощи Украине и Израилю
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о временном финансировании работы федерального правительства, в который не включено выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент подписал „Закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год“, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимые для реализации проектов и мероприятий, финансируемых по четырем законопроектам об ассигнованиях», — отмечается в сообщении.
Речь идет о финансировании ряда приоритетных направлений. Это, в частности, сельское хозяйство, энергетика, военное строительство, жилье и транспорт. Кроме того, выделение средств по некоторым другим законопроектам продлено до 2 февраля.
Принятие закона о временном финансировании, ранее одобренного Конгрессом, позволит США избежать шатдауна — приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия средств.
До этого, 30 сентября, в Штатах был утвержден временный бюджет на 45 дней. Он также не предусматривал помощи Украине — из-за разногласий между демократами и республиканцами. Оказывать поддержку Израилю тогда не требовалось, так как война в секторе Газа еще не началась (радикальное палестинское движение ХАМАС совершило свою атаку на приграничные населенные пункты 7 октября).
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