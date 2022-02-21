Байден обсудил с Советом нацбезопасности США ситуацию вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня Президент <…> Байден <…> созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, связанных с наращиванием Россией военных сил на границах Украины», — сказано в сообщении американской администрации.

Ранее Президент США заявил, что по имеющимся у него разведывательным данным Президент РФ Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответ на действия России даже при «среднем уровне кипения» в Донбассе.

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвать Трехстороннюю контактную группу для прекращения огня на востоке Украины.