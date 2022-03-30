Байден готов провести переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине

Новым контактам президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация ситуации на Украине и приверженность дипломатии с российской стороны. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает РИА Новости.

«Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у Президента [США] состоятся подобные контакты», — пояснила руководитель коммуникаций американской администрации во время брифинга.

Таким образом Бедингфилд прокомментировала возможность проведения новых контактов между Россией и США на высшем уровне. При этом она уточнила, что не намерена называть предварительные условия для разговора двух лидеров.

Ранее Джо Байден заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Владимир Путин. По его словам, вопрос заключается в том, приведут ли переговоры к завершению специальной операции на Украине.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.