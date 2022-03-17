«Пинала по голове, била ребенка об пол»: За избиение дочери суд отправил мать в колонию

Жуткие подробности истории избиения матерью своей полуторагодовалую дочь прозвучали сегодня в Советском суде Казани. Несмотря на это, бабушка ребенка просила для невестки условного срока лишения свободы, в то время как прокуратура просила отправить ее за решетку. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

За избиение полуторагодовалой дочери жительница Казани Алена Епанешникова отправилась за решетку Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

За избиение полуторагодовалой дочери жительница Казани Алена Епанешникова отправилась за решетку. Сегодня Советский районный суд Казани поставил точку в резонансом деле. На скамье подсудимых Епанешникова оказалась в начале февраля, суд рассматривал дело за закрытыми дверями, в суд журналистов пустили только на оглашение приговора.

Шокирующая история стала достоянием общественности, когда в начале декабря минувшего года в Сеть попало видео с издевательствами над ребенком. На кадрах видно, как мать с силой отталкивает ребенка, голая девочка падает на холодный пол. Женщина продолжает ее пинать, от каждого удара малышка отлетает в сторону. Ее не останавливает даже то, что ребенок кричит и плачет от страха и боли – Епанешникова продолжает издеваться над дочкой и снимать на видео.

«Папа думает, что ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться, можно тебя пинать, как маму. Можно? Ничего с тобой не случится. А он пока к другим бабам поедет», – комментирует происходящее за кадром мать девочки. По голосу слышно, что женщина явно нетрезва.

Позже выяснилось, что таким образом Епанешникова хотела отомстить своему супругу. Запись с издевательствами над малышкой она отправила мужу, а тот по ошибке своей матери. Шокированная поведением своей невестки, свекровь тут же обратилась с заявлением в полицию. Ребенка изъяли, несколько месяцев девочка провела в больнице.

Епанешникову задержали и отправили в СИЗО. Ей было предъявлено обвинение по двум статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сегодня сторона обвинения просила суд отправить ее за решетку на пять с половиной лет.

«Ты – подопытный кролик»

После того, как шокирующее видео попало в интернет и мать девочки задержали, семью поставили на учет. По словам соседей, еще до всей этой истории супруги не раз устраивали дома пьяные скандалы, некоторые заканчивались приездом полиции.

«Они вообще часто ссорились. Вечно то сходились, то расходились, то их как будто вообще тут не было. Иногда она выставляла мужа из дома и не пускала. Мне кажется, на этот раз опять произошло что-то подобное. Может, он уехал к маме, а ребенка жена себе оставила», – рассказывала соседка семьи.

В августе прошлого года, супруг Епанешниковой устроил в подъезде драку. По словам соседей, мужчина был пьян и не мог толком объяснить, что произошло. Соседи предположили, что он набросился на гостя, который пришел к Епанешниковой. Конфликт между мужчинами перерос в драку, и хозяйка квартиры выставила обоих за дверь.

Несмотря на случившееся, Лола Хамзаева не держит на невестку зла. Даже наоборот, просила суд ограничиться условным сроком Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

26 ноября в семье вновь вспыхнул конфликт. Лола Хамзаева – свекровь Епанешниковой, которая и написала заявление в полицию, – рассказала, что в тот день ее невестка обнаружила в телефоне мужа переписки с другими девушками. Разразился скандал, ее сын избли супругу. Чтобы вернуть мужа, Епанешникова записала на видео, как избивает дочь, но тот никак не отреагировал.

«У нее на лице был синяк, а на голове гематомы. Он избил ее тогда и уехал на рыбалку в Чистополь. По крайней мере, он мне так сказал. Как можно было так поступить? Избить и уехать спокойно на рыбалку и быть там, тем более, когда он получил эти видео», – возмущалась Лола.

Несмотря на случившееся, Лола Хамзаева не держит на невестку зла. Даже наоборот, просила суд ограничиться условным сроком.

«Мне в этой ситуации жалко всех – и мать, и ребенка. Она любит дочь, такого никогда не было. Это случилось впервые. Когда у них начались скандалы, я им говорила – разойдитесь. Единственное, что я хочу сейчас это защитить свою внучку. Кто ее защитит от всего этого?», – высказалась бабушка девочки.

На данный момент отец девочки ограничен в родительских правах, а мать и вовсе их лишена.

Брала девочку за ногу и ударяла об пол

О том, чтобы ограничиться условным сроком лишения свободы, речи быть не может, – это стало понятно с первых слов судьи, когда началось оглашения приговора. Многочисленные удары по телу малышки и голове, толчки в спину и нецензурная брань на ребенка – от жутких подробностей избиения девочки присутствующим в зале становилось не по себе. Сама мать девочки за весь процесс не выказала никаких эмоций.

Адвокат подсудимой заявил, что приговор будут обжаловать Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Епанешникова выкинула девочку на балкон и закрыла ее. Затем, она вернулась и не менее восьми раз ударила ребенка по телу. Затем она толкнула девочку, от чего она упала и ударилась головой об пол. Епанешникова пинала ребенка ногами по голове, телу и между ног. Затем она взяла девочку за ногу и бросила ее на пол», – зачитала во время оглашения приговора судья.

По решению суда Епанешникова получила четыре года колонии общего режима. Суд признал ее виновной только по статье «Истязание». Ее вина в неисполнении родительских обязанностей не была доказана – как рассказал суду отец девочки, до этой истории супруга исправно занималась воспитанием дочки. Адвокат подсудимой заявил, что приговор будут обжаловать.

«Епанешникова не сможет показать свое исправление, находясь в местах лишения свободы. Она намерена сделать все возможное, чтобы загладить свою вину. Моя подзащитная хочет общаться с ребенком, устроиться на работу и выплачивать алименты», – сказал адвокат подсудимой.

Сейчас ребенок находится под опекой бабушки Лолы Хамзаевой. Она рассказала, что девочка чувствует себя хорошо, ходит в детский сад, начала разговаривать, но с ней все еще продолжают работать психологи.