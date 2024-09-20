Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Азнакаевцы готовят к отправке два внедорожника в зону СВО
Азнакаевцы отправят два внедорожника в зону боевых действий, машины загрузят всем самым необходимым. Одну из них доставит военнослужащий по окончании отпуска. Вторую отправят вместе с гуманитарной помощью.
«На сегодняшний день как раз формируются посылки. Мы планируем отправить больше 300 посылок. Это от района каждому бойцу персонально. И лично от жен и от мам», — отметил глава Азнакаевского района Айдар Шамсутдинов.
В Азнакаевском районе гуманитарная помощь собирается и отправляется регулярно. Принимают участие все: жители города, сел и деревень, предприятия, руководители и волонтеры.
«Сейчас удобно будет, гуманитарный груз я свой повезу для ребят своих. Очень-очень комфортно. Большое спасибо всем. И организациям, и гражданам. Все ваши посылки доходят, большое спасибо», — сказал военнослужащий.
В стороне не остался и местный депутат — Фанис Муртазин. Отправить машины — его инициатива. Он пожелал бойцу хорошей дороги.
«Желаю вам хорошо добраться, вернуться с победой к своей семье живым и здоровым. Мы поможем всем, чем сможем», — заверил депутат.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Елена Бауэр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»