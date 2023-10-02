Азербайджан раскрыл свой план по реинтеграции армян Карабаха

Власти Азербайджана раскрыли план по реинтеграции Нагорного Карабаха и его армянского населения. Об этом пишет азербайджанское издание Trend со ссылкой на Администрацию Президента страны.

Жителям Карабаха будут гарантированы безопасность, равенство прав и свобод, в том числе религиозных, право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей. Также предусмотрена «возможность использования армянского языка».

Управлять регионом должны будут специальные представительства Президента Азербайджана. Карабахцы смогут участвовать в их деятельности. Параллельно запланировано и создание муниципалитетов.

«Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики», — замечает издание.

Обеспечивать общественный порядок в Карабахе будут органы внутренних дел страны. У местных жителей должно быть изъято все оружие. Вместе с тем они могут быть привлечены к работе в ОВД.

Вопросы собственности планируется регулировать в соответствии с азербайджанскими законами. В обращение введут национальную валюту Азербайджана — манат.

Помимо прочего, жителям Нагорного Карабаха обещаны налоговые и таможенные льготы, предпринимателям — различная поддержка. Фермеров освободят от всех налогов, кроме земельного.

Upd. (17.49): На данный момент эвакуация беженцев из Нагорного Карабаха в Армению почти завершена, к 16.00 (15.00 по Москве) в страну прибыли 100 520 вынужденных переселенцев. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Премьер-министра Армении Назели Багдасарян, сообщает издание News.am.

До последней эскалации число жителей непризнанной республики Арцах оценивалось примерно в 120 тыс. человек (не все из них постоянно проживали на ее территории). По словам Багдасарян, в Карабахе остались в основном должностные лица. Сегодня в регион, почти полностью покинутый населением, прибыла миссия ООН.

После проведения Азербайджаном так называемых «антитеррористических мероприятий локального характера» 19 и 20 сентября власти Карабаха капитулировали. Позднее Президент Арцаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.