Аюпова: Планы по строительству нового здания театра Камала остались прежними

События на Украине не сказались на планах по строительству нового здания театра имени Галиасгара Камала, несмотря на участие в создании проекта иностранных фирм. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

В ответ на вопрос о том, отказался ли победивший консорциум от участия в реализации проекта, глава Минкультуры РТ заметила: «Нет, сейчас идет непростая работа по сетевым подключениям, по логистическим вопросам, по регламентному регулированию различных процессов».

Новое здание театра Камала будет построено на правой стороне озера Кабан, на территории у пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташ, по проекту победившего в международном конкурсе русско-немецко-японского консорциума.

В консорциум под руководством московского ООО «Ваухаус» вошли японский архитектор Кэнго Кума, Werner Sobek AG из немецкого Штутгарта и проектно-творческая мастерская известного казанского архитектора Германа Бакулина.

До начала событий на Украине предполагалось, что новое здание начнут строить уже в этом году и завершат к 2025 году, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.