Новое здание театра Камала могут начать строить уже в этом году и завершат к 2025 году

Новое современное здание татарского театра имени Камала будет построено на правой стороне озера Кабан, на территории у пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташ, по проекту русско-немецко-японского консорциума «Ваухаус». Коллектив стал победителем открытого международного конкурса, итоги которого подвели сегодня в отреставрированном здании Присутственных мест Казанского Кремля. Работы могут начаться уже в этом сезоне, анонсировала помощник Президента РТ, сопредседатель жюри Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Президент (Рустам Минниханов – прим. Т-и.) намерен начинать как можно быстрее. Мы, естественно, будем работать с победителем. Мы всегда доводим проект с самим победителем до реализации. Возможно, в этом сезоне можем начать. До 2025 года должны построить – такое у нас поручение», – сказала Фишман-Бекмамбетова.

В консорциум под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва) вошли японский архитектор Кэнго Кума, а также Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и проектно-творческая мастерская известного казанского архитектора Германа Бакулина.

Предложение консорциума как эволюция знакомого образа существующего здания театра Камала – стеклянное здание с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта театра. Смотрится как скопление острых, тонких и прозрачных льдинок – дерзко, современно, технологично, гротескно. Одновременно с тем в визуальной связи и близости от здания 1980-х один на фоне другого приходятся друг другу «дедом и внуком» – явной архитектурной «родней».

«Мы осознаем, что классический театр Камала важен для людей. Нам также важно было отразить разные сезоны года и, конечно, в том числе зиму с ее снегом и покрытым льдом озером. Заостренность, присущая кристаллам льда, устремленность, векторность – это в то же время важная черта татарского народа. Как нам рассказали, стрела – чуть ли ядро татарской культуры», – сказал Кэнго Кума.

Герман Бакулин рассказал о предполагаемой проектом плавучей сцене, летней площадке для фестивалей, подчеркнув, что это будет «прозрачный, проницаемый театр, в котором всегда есть жизнь.

«Главный зал формируется за счет балконов и стоек, чтобы убрать ощущение стен. Зал с возможностью трансформироваться в чистую черную коробку – мы сделали black box, чтобы облегчить жизнь режиссеру. Предусмотрен восточный зал. Основной зал рассчитан на 600 мест, малые на 200 и еще один на 50. В конструкции использованы простые УФ-панели, обеспечено максимальное количество естественной вентиляции, а верхнее озеленение (части кровли – прим. Т-и.) снижает перегрев. Кроме того, фасады со временем можно менять – это не так дорого», – пояснил Бакулин.

«Сколько может стоить такое чудо и как это чудо мыть?!» – воскликнул после презентации художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, член жюри.

Цена стеклянно-ледяного «внука» существующего здания театра Камала оказалась равной семи с небольшим миллиардам рублей, а для омывания подобных конструкций, заверили участники консорциума, существует много способов.

Денежный приз победителям составляет 2,5 млн рублей.