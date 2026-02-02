Axios: Уиткофф может присоединиться к переговорам России и Украины в Абу-Даби

Спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может присоединиться к переговорам российской и украинской делегаций в Абу-Даби. Об этом сообщил корреспондент известного своими инсайдами американского портала Axios Барак Равид.

«Уиткофф посетит Израиль перед тем, как отправиться в Абу-Даби, где в среду или четверг пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины», – написал журналист в социальной сети X (прежде Twitter), сославшись на анонимного американского чиновника.

Ранее источники агентства Reuters рассказали, что Стив Уиткофф 3 февраля отправится в Израиль для переговоров с Премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху. По информации израильского 13-го канала, визит станет продолжением консультаций между США и Израилем на фоне подготовки вероятного американского удара по Ирану.

Первая трехсторонняя встреча российской, украинской и американской делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась 23 и 24 января. Изначально планировалось, что новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 1 февраля в двустороннем формате, но затем его перенесли на 4 и 5 февраля.

Госсекретарь США Марко Рубио при этом утверждал, что в новом этапе консультаций точно не примут участие Стив Уиткофф и зять американского лидера – предприниматель Джаред Кушнер.