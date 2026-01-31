news_header_top
Политика 31 января 2026 21:37

Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

Кирилл Дмитриев
Фото: kremlin.ru

Состоявшиеся в Майами переговоры с американской делегацией по урегулированию конфликта на Украине прошли конструктивно. Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы», – написал спецпредставитель Владимира Путина в социальной сети X (прежде Twitter).

До этого спецпредставитель Президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры в Майами как конструктивные.

Со стороны Соединенных Штатов в беседе также приняли участие министр финансов Скотт Бессент, государственный секретарь Марко Рубио, зять американского лидера Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Ранее Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената рассказал, что сейчас переговоры о завершении вооруженного противостояния на Украине сосредоточены вокруг одной темы – принадлежности той части Донбасса, которую продолжают удерживать украинские войска.

Глава Госдепартамента также сообщил, что проект гарантий безопасности Украине предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего – из Франции и Великобритании. Впрочем, с учетом недостаточной силы европейских армий главной гарантией Рубио счел поддержку со стороны США.

