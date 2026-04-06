Axios: США и Иран обсуждают «последний шанс» на деэскалацию

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на четыре информированных источника в США, Израиле и регионе.

По словам собеседников издания, «шансы на достижение <...> соглашения в течение следующих 48 часов невелики», но это последний шанс предотвратить эскалацию конфликта, которая будет включать анонсированные прежде Президентом США Дональдом Трампом массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные атаки ИРИ против энергетических и опреснительных объектов в странах Персидского залива.

Установленный ранее американским лидером для Ирана срок выполнения ультиматума должен истечь вечером 6 апреля. Но накануне Трамп продлил его на 20 часов, опубликовал в социальной сети Truth Social новый крайний срок – 20:00 7 апреля по восточному времени США (4:00 8 апреля по Москве).

В разговоре с Axios Президент Соединенных Штатов сообщил об активных переговорах с Ираном и допустил заключение соглашения уже 6 апреля. «Есть хороший шанс, но, если они не заключат сделку, я всё там разнесу», –предупредил он.

По информации источников, в качестве посредников выступают Пакистан, Египет и Турция. Также консультации ведутся путем обмена текстовыми сообщениями между спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Обсуждается соглашение, состоящее из двух этапов. Сначала стороны должны заключить 45-дневное перемирие с возможным продлением, за которым последуют переговоры о полном прекращении военных действий. Полное разрешение ситуации с Ормузским проливом и определение судьбы имеющегося у Ирана высокообогащенного урана возможны только в рамках окончательного соглашения, полагают собеседники издания.

При этом два источника рассказали, что оперативный план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против иранских энергетических объектов готов к реализации, но решение Трампа продлить срок ультиматума направлено на то, чтобы дать последний шанс на достижение соглашения.

Один из собеседников портала добавил, что страны-посредники крайне обеспокоены тем, что ответ Ирана на американо-израильский удар по энергетической инфраструктуре исламской республики нанесет ущерб нефтяным и опреснительным объектам стран Персидского залива. Они предупредили представителей ИРИ, что времени для дальнейших дипломатических маневров нет и что это последняя возможность заключить сделку.

Вместе с тем иранские официальные лица, по крайней мере публично, по-прежнему занимают крайне жесткую позицию и отвергают любые уступки. В частности, в ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернется» к довоенной.