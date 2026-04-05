Трамп допустил возможность заключения сделки между США и Ираном в понедельник

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран имеют шансы заключить сделку в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Трамп отметил, что, по его мнению, существует хороший шанс, что соглашение будет достигнуто завтра, поскольку стороны ведут переговоры прямо сейчас.

Телеканал со ссылкой на слова американского лидера также сообщил, что в противном случае Трамп рассматривает возможность «взорвать все и забрать нефть».