Автоэксперт Солдатов заявил, что машины в 2025 году могут подорожать до 50%

Новое авто во всех сегментах подорожает в районе от 30% до 50%. Такой прогноз дал автоэксперт Роман Солдатов чьи слова приводит RT.

«Если говорить про новые машины, весь сегмент в любом случае в этом году будет дорожать. На этот год весьма плачевные прогнозы — подорожание до 50% абсолютно всего сегмента. Я бы не был настолько пессимистичен. Но то, что абсолютно все машины дорожать будут на 30%, — это факт», — считает Солдатов.

Он подчеркнул, что покупатели особенно ощутят рост цен во второй половине года.

Цены, как отметил автоэксперт, вырастут из-за сложностей доставки машин в силу санкций и утильсбора.

Как объяснил специалист, машины тяжело ввозить в Россию, из-за чего поставщики вынуждены продумывать длинные логистические маршруты и, как следствие, транспортировка обходится дороже. Что касается утильсбора, то китайские производители не будут предлагать скидок россиянам, резюмировал Солдатов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и в Москве новые авто подорожали в январе сильнее всего. Также была названа марка авто, которая сильно подешевела в начале этого года.