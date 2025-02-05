В Татарстане и в Москве новые авто подорожали в январе сильнее всего

В Татарстане и Москве в январе 2025 года новые машины подорожали на 7%, то есть эти субъекты России стали лидерами по росту цен на авто «без пробега». В среднем по стране новое авто стало дороже на 5,7% по сравнению с декабрем 2024-го. Средняя цена в начале этого года - 3,94 млн рублей, пишет Forbes.

Однако есть 10 российских регионов, где новые машины подешевели. Так, в Красноярском крае автомобили «упали» в цене на 10% (до 2,54 млн рублей), в Ульяновской области - на 4,5% (до 2,37 млн), а в Ставропольском крае - на 4,1% (до 2,88 млн рублей).

По данным аналитиков отрасли, сильнее всего в России подорожал Tank 700 (10,7 млн рублей или на 9,3% за месяц). На 4,7% стал дороже Haval F7 второго поколения (его цена 3,23 млн рублей). Sollers ST6 вырос в стоимости на 4%, до 2,6 млн рублей.

Согласно статистике «Автостата», за январь в РФ продали 89 тыс. новых «легковушек» (+11% относительно аналогичного месяца 2024 года). Лидер рынка – LADA (на отечественную марку приходится 30% и 27,5 тыс. проданных новых авто). Второе место - Haval (11,8 тыс. автомобилей). В «пятерку» попали Chery (8,9 тыс.), Geely (6,2 тыс.) и Changan (5 тыс.).

Ранее была названа марка авто, которая подешевела в январе сильнее всего.