news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
1 июня 2022  16:18

Австрийская компания OMV успешно оплатила российский газ по новой схеме

news_top_970_100

Нефтегазовый австрийский концерн OMV успешно рассчитался за поставки российского газа за май по новым правилам. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании. 

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», – рассказали в компании. 

20 мая OMV присоединилась к зарубежным компаниям, которые открыли счета в Газпромбанке, для оплаты поставок газа из России.

Напомним, Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, устанавливающий порядок оплаты поставок российского газа для недружественных стран в рублях. 

Из-за отказа осуществлять платежи по новой схеме 1 июня «Газпром» прекратил экспорт газа для датской компании Orsted Salg & Service и немецкой Shell Energy Europe. Ранее по тем же причинам газовый холдинг приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию.

#Газпром #поставки газа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100