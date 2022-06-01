Австрийская компания OMV успешно оплатила российский газ по новой схеме

Нефтегазовый австрийский концерн OMV успешно рассчитался за поставки российского газа за май по новым правилам. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», – рассказали в компании.

20 мая OMV присоединилась к зарубежным компаниям, которые открыли счета в Газпромбанке, для оплаты поставок газа из России.

Напомним, Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, устанавливающий порядок оплаты поставок российского газа для недружественных стран в рублях.

Из-за отказа осуществлять платежи по новой схеме 1 июня «Газпром» прекратил экспорт газа для датской компании Orsted Salg & Service и немецкой Shell Energy Europe. Ранее по тем же причинам газовый холдинг приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию.