Австралия ввела санкции против Кабаевой, Файзуллина и родственников Путина

Австралия ввела новые автономные санкции против 16 российских чиновников и бизнесменов. В том числе в черный список попали глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Рестрикции также затронули бизнесмена Игоря Путина, которого СМИ называют двоюродным братом Президента РФ, председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Романа Путина, а также председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алины Кабаевой и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, черный список пополнился именами президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, бизнесмена Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова и других, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского МВД.

Всего на сегодня Австралия на фоне проведения спецоперации на Украине ввела санкции против 828 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также в отношении 47 крупнейших российских предприятий и организаций. Кроме того, запрещен экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, и импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов.