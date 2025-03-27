Авиакомпания Узбекистана откроет регулярный рейс из Казани в Ташкент

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Авиакомпания Centrum Air 30 марта откроет регулярный рейс из Казани в Ташкент. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По средам из Ташкента самолет вылетит в 7.40 и прибудет в Казань в 9.20. Вылет из Казани назначен на 10.20, прибытие в Ташкент – на 15.35.

По воскресеньям отправление из Ташкента запланировано на 6.20, прибытие в Казань – 8.00. Из Казани самолет отправится в 9.40 и будет в Ташкенте в 14.35.

«Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Узбекистане на два часа опережает московское. В расписании возможны изменения», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на 180-местных воздушных судах типа Airbus A320. Длительность перелета составит почти 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что авиарейс из Казани в Астрахань откроется в мае. Также в майские праздники Москву и Казань свяжут 12 дополнительных поездов.

Помимо этого, в Татарстане изменится расписание восьми пригородных поездов.