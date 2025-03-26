В майские праздники Москву и Казань свяжут 12 дополнительных поездов

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В майские праздники между Москвой и Казанью будут курсировать 12 дополнительных поездов. Всего на этот период на Горьковской железной дороге вводятся 46 рейсов дополнительных поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба ГЖД.

«В мае россияне будут отдыхать дважды по четыре праздничных выходных дня. Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты – в Москву и Санкт-Петербург», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Дополнительные поезда будут назначены на наиболее востребованных направлениях магистрали в период с 29 апреля по 12 мая.

В январе-феврале с вокзалов и станций Горьковской железной дороги были отправлены более 5,5 млн пассажиров. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.