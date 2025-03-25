В Татарстане изменится расписание восьми пригородных поездов

Расписание восьми пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 30 марта. А маршрут электрички Волжск – Бирюли продлят до Арска, сообщила пресс-служба компании «Содружество».

«С 30 марта пригородный поезд №6474 Волжск – Бирюли до станции Восстание будет следовать по действующему расписанию, далее – по измененному. Прибытие на станцию Арск – в 7.40», – говорится в сообщении.

Изменится и расписание поезда №6402 Казань – Бирюли. Он отправится в 7.14 – на четыре минуты раньше, прибудет в Бирюли в 8.11 – на шесть минут раньше.

Пригородный поезд №6403 Арск – Казань до станции Ометьево будет ходить по действующему расписанию, а после – по измененному. Он будет в Казани в 7.10 – на две минуты раньше.

Электричка №6421 Сосновка – Казань до Дербышек проследует по действующему расписанию, далее – по измененному. Прибытие в столицу РТ запланировано на 7.29 – на две минуты раньше.

Поезд №6423 Кизнер – Казань отправится в 6.18 по местному времени, или на 15 минут раньше, а далее будет следовать по измененному расписанию. Он прибудет в Казань на 17 минут раньше – в 9.17.

Электричка №6703 Аэропорт – Казань отправится раньше на минуту – в 8.40. В Казань она прибудет также на минуту раньше – в 9.09.

Поезд №6704 Казань – Аэропорт отправится в 9.24, или на три минуты позже. Прибытие на станцию Аэропорт назначено на 9.53 – на три минуты позже.

Пригородный поезд №6364 Албаба – Казань отправится в 10 часов – на две минуты раньше. Прибытие в Казань – в 12.06, или на три минуты раньше.