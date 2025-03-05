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Общество 5 марта 2025 11:48

Авиарейс из Казани в Астрахань откроется в мае

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Авиарейс из Казани в Астрахань откроется в мае
Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Новый регулярный рейс из Казани в Астрахань откроется 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Татарстана.

Выполнять полеты по понедельникам и средам будет авиакомпания Nordwind Airlines совместно с еще одним перевозчиком – компанией «Икар».

Использоваться будут самолеты Embraer 190 с 110 пассажирскими местами в салоне. Время в полете по направлению из Казани в Астрахань составит два часа, в обратном направлении – на пять минут меньше.

Кроме того, пассажирам окажутся доступны перелеты между Астраханью и Санкт-Петербургом, Калининградом, Новокузнецком, Омском, Красноярском, Минеральными Водами, Горно-Алтайском, Улан-Удэ с пересадкой в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая.

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#новый авиарейс #международный аэропорт казань #Астрахань
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