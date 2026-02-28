АТОР: В ОАЭ сейчас могут находиться около 50 тыс. российских туристов

В ОАЭ сейчас могут находиться около 50 тыс. российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Еще около тысячи россиян сейчас в Катаре, 700 человек в Омане и 300 в Бахрейне.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале операции против Ирана, а после ее завершения он призвал иранский народ взять власть в свои руки. Позже взрыв произошел в Абу-Даби.

На этом фоне авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, а ОАЭ ввели ограничения на его использование. Росавиация уже выпустила рекомендации для российских авиакомпаний, которые выполняют полеты на Ближний Восток.