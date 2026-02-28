news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 февраля 2026 14:05

АТОР: В ОАЭ сейчас могут находиться около 50 тыс. российских туристов

Читайте нас в
Телеграм

В ОАЭ сейчас могут находиться около 50 тыс. российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Еще около тысячи россиян сейчас в Катаре, 700 человек в Омане и 300 в Бахрейне.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале операции против Ирана, а после ее завершения он призвал иранский народ взять власть в свои руки. Позже взрыв произошел в Абу-Даби.

На этом фоне авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, а ОАЭ ввели ограничения на его использование. Росавиация уже выпустила рекомендации для российских авиакомпаний, которые выполняют полеты на Ближний Восток.

читайте также
Израиль нанес удар по Ирану, объявлено чрезвычайное положение
Трамп объявил о начале военной операции против Ирана
Иран поразил объекты в ОАЭ, Эмираты закрыли воздушное пространство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026
Милонов о Пугачевой: Для большинства людей в России она умерла как явление

Милонов о Пугачевой: Для большинства людей в России она умерла как явление

27 февраля 2026