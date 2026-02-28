Президент США Дональд Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после окончания боевых действий, сообщает New York Times.

«Это, вероятно, будет вашим единственным шансом за многие поколения. В течение многих лет вы просили Америку о помощи, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я хочу сделать сегодня. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, что вы хотите, так что давайте посмотрим, как вы отреагируете», – сказал Трамп в своем выступлении.