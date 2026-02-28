news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 февраля 2026 10:59

Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после окончания боевых действий, сообщает New York Times.

«Это, вероятно, будет вашим единственным шансом за многие поколения. В течение многих лет вы просили Америку о помощи, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я хочу сделать сегодня. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, что вы хотите, так что давайте посмотрим, как вы отреагируете», – сказал Трамп в своем выступлении.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026
Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

27 февраля 2026