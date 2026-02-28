news_header_top
Общество 28 февраля 2026 13:45

Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний, летающих на Ближний Восток

Росавиация выпустила рекомендации для российских авиакомпаний, которые летают на Ближний Восток. Перевозчикам советуют выбирать обходные маршруты до 2 марта.

Решение связано с тем, что власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли свое небо для безопасности полетов, а ОАЭ ввели временные ограничения.

«При выполнении полетов в страны Персидского залива им рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением всех мер безопасности и активным мониторингом рекомендаций авиавластей иностранных государств», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, полеты в Израиль и Иран полностью приостановлены до новых уведомлений.

В ведомстве уточнили, что установленный NОТАМ действует до 02.59 мск 2 марта. Сейчас Минтранс и Росавиация координируют действия с зарубежными коллегами.

